Curt suenter la catastrofa nucleara avevan visitaders da purtar resti da protecziun, pliras stresas e mascras per evitar che purla radioactiva tatgia sin la pel. 10 onns pli tard saja pussaivel da visitar l'areal cun jeans e chamischa, uschia ha declerà il schurnalist Martin Fritz a SRF.

Oz saja l'areal enturn l'anteriura ovra atomara in grond plazzal, camiuns transporteschien vi e nà material. Il process da metter ord funcziun l'ovra e las lavurs da dismetter il material cuzzia numnadamain anc decennis, uschia ha ditg Martin Fritz, il schurnalist a Tokio al «Wissenschaftsmagazin» da SRF.

«Prada verda» è finamira da la regneza giapunaisa

Sper decontaminar il conturn e dismetter il material – stoppian ils reacturs vegnir averts per allontanar la massa luada ch'è dadens. Quai saja ina lavur heiclia e chara, uschia Martin Fritz. La regenza giapunaisa haja la gronda finamira da far tut quai e da cuntanscher, sco els din, ina «prada verda» al lieu da la catastrofa. Quai sajan cunzunt finamiras politicas per quietar ils convischins e legitimar l'energia atomara, manegia il schurnalist Fritz.