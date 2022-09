Er Anna Lee Famos ch'è ida l'onn 1961 en l'Engalterra per emprender englais ed è restada, n’ha mai enconuschì durant quest temp in'autra monarca che Queen Elizabeth II. Ella è adina stada impressiunada da la regina sco monarca ma er sco dunna.

La Queen è in'impurtanta figura en il moviment da dunnas – cura ch'ella è vegnida sin il tron era la politica in mund be masculin.

Er Anna Lee Famos è ida avant il Buckingham Palace sco millis d'autras persunas per commemorar a la regina. Las fullas èn enormas en il Green Park e per lung da la via principala The Mall. Adina puspè datti ceremonias ubain da vesair insatgi. Anna Lee Famos è surstada da las massas da persunas al lieu. Ella saja er gia stada al lieu cura che princessa Diana è morta.

Questa giada è l'atmosfera calma, suenter la mort da Diana era quai in'atmosfera pli demonstrativa ed emoziunala, la glieud cridava.

In schoc per la populaziun

Per la populaziun saja in schoc, ed in mument propi istoric. La regina saja stada enorm populara, enorm respectada ed era admirada. Dapi 70 onns saja ella stada en servetschs publics – ed ella haja fatg sia lavur propi perfetg.

La Queen represchenta dapli che la monarchia, ella stat per l’unitad e la stabilitad da la societad englaisa.

Atmosfera la saira

Las vias a Londra eran enorm vidas la gievgia saira, ed er las ustarias – tut la glieud era a chasa, ha Anna Lee Famos descrit. Las butias sajan restadas avertas fin mesanotg per che la glieud possia cumprar flurs.

La mort haja purtà midaments fundamentals aifer 48 uras. Il mardi saja la primminstra britannica Liz Truss vegnida en uffizi, la gievgia saja morta la regina – ed uss hajan ins gia il retg Charles III. Era sche Elizabeth II era enorm populara, vegnia Charles III a far ina buna lavur, manegia Anna Lee Famos. El vegnia segiramain ad esser respectà da la populaziun.

Er gia stada datiers da la regina

Anna Lee Famos ha ina giada inscuntrà casualmain la Queen. Quai avant circa 15 onns en la National Portrait Gallery a Londra. Cura ch’ella saja arrivada, haja gì num star en lingia. Malavita n’haja la regina betg discurrì cun ella, uschiglio avess ella pudì dir trais pleds per rumantsch, ha raquintà Anna Lee Famos.

