Dapi la mort da la Queen vegnan millis persunas di per di en il Green Park ed avant il Buckingham Palace per mussar il respect. Ils proxims dis spetga Londra grondas fullas cunquai ch'il vaschè vegn en la chapitala englaisa ed a partir da mesemna po la publicitad far visita en la Westminster Hall.

1 / 12 Legenda: The Mall, la via principala avant il Buckingham Palace. RTR 2 / 12 Legenda: Fluras dapertut. RTR 3 / 12 Legenda: La polizia da Londra a chaval. RTR 4 / 12 Legenda: Millis da flurs en il Green Park da Londra. RTR 5 / 12 Legenda: En il Green Park a Londra èsi da star en colonna. RTR 6 / 12 Legenda: Las fluras pon ins metter giu en il Green Park. RTR 7 / 12 Legenda: Er blers uffants e classas da scola han purtà insatge. RTR 8 / 12 Legenda: Buckingham Palace RTR 9 / 12 Legenda: Mintga bun'ura vegnan las flurs da la porta principala dal Buckingham Palace prendidas davent per ch'i haja puspè plazza. RTR 10 / 12 Legenda: Dapi la mort da la Queen vegn rapportà Live da Londra en tut il mund. RTR 11 / 12 Legenda: Las staziuns d'emetter da las medias èn en plazzadas en pavigliuns datiers dal palast. RTR 12 / 12 Legenda: RTR

Il cumenzament da l'emna è stà in zic pli ruassaivel. Pli pauca glieud è pelegrinada avant il palaz, uschia hai dà pli paucas colonnas. Per che tuts chattian er adina la via gidan numerusas voluntarias e voluntaris. Els mussan la via e respundan dumondas da tut il gener.

audio Londra: Voluntaria gida tar fullas da glieud 02:24 min, ord Actualitad dals 12.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 24 Secundas.

La fin d'emna suenter la mort cun gronda truscha

Tgi che vul vegnir enfin avant il Buckingham Palace sto u far quai baud la damaun ubain spetgar ditg. Las colonnas èn lungas durant il di, fitg bleras persunas da Londra ma er d'ordaifer èn da viadi cun in puschel flurs per mussar il respect a la Queen. En las grondas fullas èsi pussaivel ch'ins vegn strusch vinavant ubain vesa pauc u nagut da las ceremonias, la musica ubain autras festivitads che succedan. L'atmosfera e calma e paschaivla.

audio L'atmosfera a Londra è calma ma i ha extrem blera glieud 04:45 min, ord Actualitad dals 10.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 45 Secundas.

Las flurs che vegnan plazzadas avant il Buckingham Palace restan là 12 uras, suenter vegnan ellas transportadas en in lieu al Green Park.

audio Impressiuns da Londra a bun'ura 05:57 min, ord Actualitad dals 10.09.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 57 Secundas.

Tgi che venda quels dis fluras fa ina buna fatschenta. Uschia han divers shops da souvenirs da nov fluras en il sortiment, er bandieras ed auters objects cun si la regina vegnan davent bain. Il stan da souvenirs avant il Green Park ha tut a dubel da far.