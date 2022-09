ll president da la Confederaziun, Ignazio Cassis represchenta la Svizra a la sepultura da Queen Elisabeth II. El haja acceptà l'invit sco i ha gì num envers l’agentura da novitads Keystone-SDA. En la Westminster Abbey vegnan spetgadas radund 500 persunas da renum politic e cultural che fan part al funeral statal l’auter glindesdi. Tranter auter prendan il president american Joe Biden ed il president franzos Emmanuel Macron part. Mardi saira è la bara da la Queen arrivada a Londra en il Buckingham Palace. Mesemna datti lura ina processiun enfin tar il parlament, nua che la bara resta lura plirs dis, per che la publicitad possia prender cumià da la Queen.

Retg Charles III e sia dunna Camilla èn arrivads en Scozia. Ad Edinburgh han els accumpagnà il vaschè cun la regina defuncta en ina processiun da malencurada fin tar la catedrala da St. Giles. Là hai dà in servetsch divin d'engraziament. Il mardi saira vegn lura il vaschè da la Queen transportà a Londra.

Il retg Charles il terz ha per l'emprima giada fatg in pled en il parlament britannic a Londra. El veglia suandar a l'exempel da sia mamma e mantegnair ils princips custaivels da la regenza constituziunala sin ils quals lur naziun sa basia, uschia il retg.

La dumengia a las 10:00 è il vaschè da la regina Elizabeth II sa mess a viadi davent dal chastè Balmoral vers la chapitala scotta dad Edinburgh. Savens è l'auto avanzà be plaun, quai per che la blera glieud che steva a l'ur da la via ha pudì prender cumià da lur regina. Intginas persunas han bittà flurs en via.

La dumengia ha il vaschè da la regina bandunà il palaz a Balmoral nua ch'ella è morta. Davent da là è la regina sa messa sin ses ultim viadi. L'emprima fermada è ad Edinburgh, nua che Scottas e Scots pon prender cumià.

Dus dis suenter la mort da regina Elizabeth II è ses figl Charles vegnì proclamà uffizialmain sco nov retg. L’uschenumnà cussegl da curuna è vegnì ensemen en il palaz da St. James per far quai. Suenter la proclamaziun ha il nov retg discurrì davant il cussegl da curuna – che sa cumpona da represchentants da la famiglia roiala, politica, baselgia e societad. Retg Charles III ha ditg che sia mamma laschia enavos grondas passidas. El saja conscient da la responsabladad, che tutgia tar ses uffizi. El veglia suandar a l’exempel da sia mamma e s’engaschar per pasch e bainstar.

In di suenter la mort da sia mamma, regina Elizabeth II, è Charles III sa drizzà cun in pled a la naziun.