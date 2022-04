En l'Arctica datti bunamain tuttina bler rument da plastic, sco en las regiuns fitg populadas sin quest mund. Quai ha concludì l'Institut Alfred Wegener da la Germania. L'institut haja mesirà in'auta concentraziun da microplastic al fund da la mar, a las rivas nunabitadas, e schizunt er en il glatsch e la naiv. Ina gronda part dal rument da plastic en l’Arctica vegnia da la pestga, sco per exempel da raits e sugas. Questa polluziun haja consequenzas per ils animals al lieu e possia era avair in effect sin la midada dal clima.

Nagina cuntrada selvadia pli

LArctica vegn anc adina percepida sco cuntrada selvadia intacta. Quai na correspundia dentant betg pli a la realitad, di la biologa da l'institut e cunautura da l'analisa Melanie Bergmann. Betg mo la midada dal clima pertutgia fermamain l'Arctica, mabain era il plastic saja gia daditg arrivà en l'Ocean Arctic.

En l'Arctica è la polluziun da plastic bunamain medem auta sco en autras regiuns dal mund.

Enfin l'onn 2045 vegn previsiblamain producì duas giadas uschè bler plastic sco uss. Ina gronda part dal rument da plastic en la part europeica da l'Artica derivia da la pestga perquai che las raits da pestgar e las sugas vegnian dismessas intenziunadamain en l'aua.

