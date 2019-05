Tenor la chancellaria federala austriaca n'è anc betg nominà in nov vicechancelier. Las cumpetenzas dal vicechancelier ch'è sa retratg, Heinz-Christian Strache (sport e servetschs publics), surpiglia la ministra da famiglias Juliane Bogner-Strauss.

Ils trais novs ministers e la nova ministra èn gia saramentads.

Van der Bellen appelescha a la populaziun

En vista da la greva crisa da regenza ha il president da l'Austria Alexander Van der Bellen empruvà da far curascha a la populaziun. En in pled ha el supplitgà da betg volver il dies a la politica. Vitiers è el sa perstgisà per il maletg che la politica haja laschà enavos. Tuts hajan vesì in maletg da las isanzas che haja vulnerà profundamain, in maletg da mancanza da respect, d'abus da la confidenza ed in maletg da negligientscha politica, uschia Van der Bellen.

La reoccupaziun dals posts è stada necessaria suenter che l'uschenumnà video d'Ibiza aveva chaschunà ina greva crisa da regenza en l'Austria.

