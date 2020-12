L'Austria franescha il traffic da vacanzas sur Nadal e Bumaun. Davent ils 7 da december fin ils 10 da schaner vala in obligatori da 10 dis quarantina per tgi che returna ord in pajais da ristg da corona. Quai ha decidì la regenza.

La valur da cunfin muntia a 100 novas infecziun per 100'000 abitants durant ils ultims 14 dis. La Svizra è actualmain tar 656 novas infecziuns per 100'000 abitants. Er praticamain tut ils auters pajais vischins da l'Austria sajan sur la valur minimala, ha communitgà la regenza austriaca.

Cifras dals 2 da december Il BAG annunzia 4'786 novas infecziuns dal coronavirus aifer las ultimas 24 uras. La media da 7 dis è uschia tar 3'692, 11% pli bass ch'avant in'emna. Vitiers communitgescha l'Uffizi federal da sanadad 115 novs mortoris e 230 novas entradas en ospitals pervi da Covid-19. Il Grischun dumbra actualmain 112 novas infecziuns e 4 novs mortoris. En total èn mortas fin uss en il Grischun 104 persunas en connex cun la malsogna Covid-19.

Aifer il pajais schlucca l'Austria per part il lockdown. Fatschentas e museums dastgan puspè avrir glindesdi proxim. Ustarias e hotels restan però serrads fin ils 7 da schaner. Sutgeras e runals en ils territoris da skis dastgan avrir ils 24 da december.

7 dis isolaziun en Frantscha

La Frantscha vul impedir che lur burgaisas e burgais s'infecteschan en l'exteriur cun il coronavirus. La regenza ha perquai decidì da tarmetter durant 7 dis en isolaziun abitantas ed abitants da la Frantscha che han passentà lur vacanzas da skis en l'exteriur.

Tenor il primminister Jean Castex dettia controllas als cunfins cun la Svizra e cun la Spagna. La quarantina vegnia ordinada sche la Svizra e la Spagna na serrian betg fin il schaner lur destinaziuns da sport d'enviern, uschia Castex. En Frantscha restan las destinaziuns da skis numnadamain serradas sur ils dis da festa.

Italia scumonda viadis

L'Italia fa restricziuns da corona pli severas per il temp tranter Nadal e Bumaun. Il minister da sanadad Roberto Speranza ha annunzià che viadis tranter las regiuns duain esser scumandads ils dis da festa da Nadal e Bumaun. I saja uss da restrenscher ils contacts tranter las persunas, uschiglio saja il schaner e favrer da far quint cun ina terza unda.

Anc n'èn ils detagls dal nov decret betg enconuschents. I dat anc blers puncts che procuran per dispitas tranter la regenza e las regiuns – uschia per exempel che las destinaziuns da skis duain anc restar serradas fin a l'onn nov. Las novas mesiras duain entrar en vigur la fin da questa emna.

