A Washington è in nunenconuschent charrà cun ses auto en ina barricada datiers dal Capitol. L'attatgader haja mazzà in policists e blessà in segund, ha declerà la scheffa da la polizia dal Capitol. Il schef da polizia da la chapitala americana ha declerà ch'il delict n'haja tenor las emprimas investigaziuns nagin fund terroristic. Il motiv dal l'attentader supponì n'è anc betg enconuschent. L'um suspectus saja vegnì sajettà giu da policists. El n'era betg enconuschent a la polizia.

Pervi da l'incap en il nord dal bajetg dal congress american èn ulteriuras vias vegnidas serradas. Il congress è stà serrà per mument. Cunquai ch'i ha dà naginas sesidas n'eran probabel nagins senaturs u represchentants en il cumplex.

Video sin twitter d'ina probabla perditga

L'incap è capità stgars trais mais suenter l'assagl violent dal Capitol entras ils aderents da l'anteriur president Donald Trump. Pervi da l'attatga è il bajetg surveglià fermamain. L'emna passada èn las mesiras da segirtad vegnidas schluccadas in zic.