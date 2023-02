En Austria èn duas persunas vegnidas en lavinas e mortas. En il Tirol da l'Ost è in manischunz d'in criec vegnì cun ses vehichel en ina lavina e mort. En il Kaunertal, medemamain en il Tirol han ins chattà ina persuna en ina lavina. Probablamain sa tracti d'in um da 62 onns ch'era vegnì annunzià sco sparì.

Entant han ins cuntinuà cun la tschertga d'in manader da 29 onns ed in giast da 33 onns a St. Anton a l'Arlberg. Pervi dal grond privel da lavinas han ins stuì interrumper sonda la tschertga.

Legenda: La lavina ch'è sa distatgada a St. Anton. Keystone

Trais morts dapi venderdi

Dapi venderdi èn gia trais sportists d'enviern morts en Austria. en l'Ötzal è mort in skiunz chinais da 32 onns en ina lavina. En il Zillertal è mort in giuven da 17 onns da la Nova Zelanda en las massas da naiv, en il Kleinwalsertal han ins chattà sonda in um ch'era sparì venderdi. In um da 55 onns. Tuts avevan bandunà las pistas segiras malgrà avertiments.

Ils ultims dis hai dà tut tenor regiun en Austria passa in meter naiv nova. Là vala per il mument il segund aut stgalim da privel da lavinas. Be en il Tirol èn vegnidas giu tozzels da lavinas.