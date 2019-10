La chombra da deputads ha vuschà cunter l'agenda da Brexit dal primminister Boris Johnson.

Ina sortida regulara ils 31. d'october n'è probabel betg pli pussaivel.

Sco reacziun sin la terrada ha Johnson decis da metter sin glatsch la cunvegna ch'el sez aveva negozià cun l'Uniun Europeica.

Ina pitschna victoria per Johnson hai dentant tuttina dà: Per l'emprima giada han ils parlamentaris approvà ina cunvegna da Brexit.

Il primminister da la Gronda Britannia Boris Johnson ha mess sin glatsch la cunvegna da Brexit. Quai suenter ch’il parlament britannic aveva refusà l'agenda per pudair tractar la cunvegna.

L'Uniun Europeica sto uss decider co ella vul reagir sin la supplica dal parlament suenter ina prolungaziun dal termin da sortida.

Fin che l'Uniun Europeica haja tutgà ina decisiun veglia Johnson betg pli tractar la cunvegna actuala en il parlament. El sez veglia uss dumandar l’UE per in’ulteriur spustament dal termin da sortida, ch’è previs ils 31. d’october. El stoppia dentant er far vinavant cun las preparativas per ina sortida nunreglada, ha el ditg oz en il parlament. Johnson sez è dentant er vinavant cunter in spustament dal termin da sortida.

Entras il «na» a l'agenda da Johnson è il privel per ina sortida da la Gronda Britannia or da l'Uniun Europeica senza cunvegna creschì. Il president da la cumissiun da l'Uniun Europeica, Donald Tusk, ha dentant gia annunzià ch'el veglia recumandar als pajais da l'uniun d'approvar la prolungaziun.

Betg avunda temp per tractar l'entira cunvegna

Cun 322 cunter 308 vuschs ha la chombra da deputads refusà l'agenda per il temp da sortida. Quai suenter ch'ella aveva ditg «gea» al rom legal dal pachet da Brexit. Ils motivs per questa decisiun èn differents.

Ils parlamentaris che han refusà l'agenda han pliras giadas ditg ch'els n'hajan anc betg survegnì avunda temp per pudair tractar la cunvegna. Ins na possia en il temp fin ils 31. d'october betg examinar detaglià la cunvegna ch'è sin maisa.

