En in pass istoric ha la Gronda Britannia bandunà l’Uniun europeica. 47 onns han ils Brits tutgà tar l'UE – uss è il pajais extrà sco emprim stadi commember.

Las festivitads uffizialas ha la regenza britannica limità. A la sedia da la regenza en la Downing Street han ins fatg printgas cun schampagner englais, suenter ch’ina ura projectada vid il bajetg ha mussà las davosas secundas fin a l’extrada.

Johnson discurra da nova era

En in pled a la naziun ha il primminister britannic Boris Johnson annunzià che l’extrada na muntia per il pajais nagina fin, mabain in cumenzament. Il pensum da sia regenza saja uss, da puspè unir Brits e Britas e sviluppar enavant il pajais.

