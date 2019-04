Ils 27 pajais restants da l'UE e la primministra da la Gronda Britannia, Theresa May, èn sa cunvegnids da prolungar il termin per il Brexit. La Gronda Britannia survegn temp fin la fin d'october da reglar sia sortida da l'UE.

I saja uss chaussa da la Gronda Britannia da guardar co ch'i giaja vinavant cun il Brexit, ha ditg il president dal Cussegl da l'UE, Donald Tusk, la gievgia a bun'ura avant las medias. Vitiers ha el appellà als Brits, ch'els na duessan betg sguazzar il temp.

Per il mument è uschia impedì che la Gronda Britannia sorta da l'UE senza contract. Avant l'inscunter suprem valeva il venderdi dals 12 d'avrigl sco termin da sortir da l'UE.

La primministra da la Gronda Britannia, Theresa May, ha suenter l'inscunter a Brüssel ditg, ch'ella veglia uss s'engaschar per ina cunvegna da Brexit avant ils 22 da matg – per che la Gronda Britannia na stoppia betg sa participar a las elecziuns europeicas da quest primavaira. Per cuntanscher questa finamira, veglia ella cuntinuar cun ils discurs cun la partida d'opposiziun Labour.

