«Grond desideri da far viadis»

Il concern da viadis TUI è optimistic. Malgrà la crisa da corona quinta il pli grond concern da viadis da l'Europa cun ina stad turistica per gronda part normala. TUI porschia dentant be radund 80% dals sgols sco usità per cuntanscher in'occupaziun optimala, ha ditg il schef dal concern Fritz Joussen a la gasetta «Rheinische Post».

Investar dapli en viadis

Tenor el dettia la clientella ora dapli per viadis. D'ina vart vegnia duvrà ils bons da viadis stornads dal 2020 e da l'autra vart dettia in grond basegn da prender suenter, uschia Joussen. Durant las vacanzas da stad stoppian ins quintar ch'ils jets sajan per part spert vendids ora, quai oravant tut en la regiun da la Mar Mediterrana.

Plinavant quinta il schef da TUI era che cun las virolas cunter il virus da corona na sajan las descrizpiuns da viadi betg pli necessarias. Sch'ins haja ina gida virolà la gruppa la pli periclitada possian la gronda part da las restricziuns vegnir abolidas.