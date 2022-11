Avant la conferenza da clima en l'Egipta dattan scienziads e scienziadas alarm. Ils stadis dal mund na sajan fin uss betg sin buna via da cuntanscher la finamira da restrenscher la stgaudada dal clima sin 1.5 grads. Anzi, en tschintg domenas va il svilup schizunt en tschella direcziun.

En naginas domenas sin via da cuntanscher finamiras

Per restrenscher la stgaudada dal clima datti pliras vias. Scienziads e scienziadas han pervia da quai intercurì il progress en 40 differents domenas. Tge ch'els han chattà saja dischillusiunant. En tschintg domenas èsi schizunt vegnì mender. En las autras na tanschì betg per cuntanscher las finamiras fixadas fin 2030. Quai è vegnì publitgà en in rapport.

Schizunt mender èsi vegni en connex cun il diever da carburants fossils ed ils kilometers che singulas persunas fan cun auto. Tar la reforestaziun u la cumpart dad autos cun motor electric na giaja il svilup betg svelt avunda. Uschia na vegnian ins betg da restrenscher il stgaudament sin 1,5 grads.

La midada dal clima è tema tar la conferenza da stadis en l'Egipta

La dumengia cumenza ina conferenza da clima en l'Egipta. I dat adina dapli avertiments che quella pudess far naufragi. Il manader da Greenpeace China Li Shuo ha detg: «Sch'il Kontext politic è uschè schlet ch'ils dus pajais ch'emettan il pli bler gas da serra na tschantschan betg, na vegnin nus betg da restrenscher il stgaudament sin 1.5 grads.» Ils dus presidents Xi Jinping ed Joe Biden n'han betg annunzià lur preschientscha a la conferenza e las tensiuns èn grondas tranter ils pajais.

Il secretari general da l’ONU Antonio Guterres ha appellà als pajais ritgs da sustegnair dapli ils stadis pli paupers en il cumbat cunter il stgaudament da clima. I giaja surtut per sustegn finanzial. Per ch'era quels possian far il pass vers energias regenerablas.