L'Italia ha annunzià la sonda, ch'els hajan il mument 1'128 persunas cun in'infecziun confermada. Il dumber dals mortoris è entant creschì sin 29, las unfrendas sajan persunas attempadas. Da l'autra vart pon las autoritads talianas era annunziar 50 persunas che sajan sa revegnidas.

La regenza taliana vul sustegnair persunas ch’èn pertutgadas dal coronavirus cun in agid d’urgenza. Tranter auter na duajan pertutgads betg stuair pajar contribuziuns per assicuranzas. Plinavant duajan interpresas survegnir sustegn economic, sch’ellas han da sbatter cun las consequenzas dal virus. E per scolaras e scolars vala l’onn da scola actual sco cumplenì, era sch’i dat lungas absenzas en connex cun il coronavirus.

Da la Germania fin la Corea dal Sid

Per l'entira Germania ha l'Institut Robert Koch dumbrà fin la sonda avantmezdi 66 cas confermads dal coronavirus. Las regiuns las pli pertutgadas èn il Baden-Württemberg ed il Nordrhein-Westfalen.

La Corea dal Sid han annunzià la sonda 813 novas infecziuns. Cunquai s'augmenta il dumber da las persunas infectadas en il pajais sin 3'150.

Cunzunt la provinza Hubei

En la China èn ulteriuras 47 persunas mortas dal coronavirus. Bunamain tut ils mortoris hai dà en la regiun Hubei, danunder ch'il virus ha cumenzà ses viadi mortal. Infecziuns confermadas ha la China tenor las cifras uffizialas 79'251.

