Fin sonda saira èn conuschentas en Svizra 18 infecziuns confermadas cun il coronavirus. Tar quellas tutgan era ils 4 novs cas en il Grischun.

Be persunas cun ferms sintoms duain contactar sur la fin d'emna il medi u l'ospital.

Privlus è il virus surtut per persunas pli veglias.

La Confederaziun na prenda il mument betg ulteriuras mesiras sco per exempel da serrar las scolas.

Per interpresas datti la pussaivladad da dumandar per lavur curta.

Daniel Koch, il manader da la partiziun da malsognas contagiusas dal BAG, ha discurrì la sonda suentermezdi da 12 cas confermads cun in'infecziun e 5 stoppian anc vegnir sclerids cun in segund test che vegn fatg a Genevra. Pli tard ha il Grischun annunzià 4 ulteriurs cas positivs. Fin sonda saira è il dumber total da cas positivs en Svizra s'augmentà sin 18.

Perquai ch'i n'è betg prevesibel co la situaziun sa sviluppescha en Svizra, saja da spargnar las resursas dals ospitals e da las praticas da medi. Ins veglia sa concentrar sin ils grevs cas, per pudair tractar quels bain, ha declerà Koch.

Appellà a l'atgna responsabladad

Cunquai ch'i n'è betg pussaivel da testar tut las persunas sin il coronavirus, appellescha Koch a tut las persunas che han be paucs sintoms da surpigliar atgna responsabladad, restar a chasa e betg ir tranter la glieud. Persunas cun levs sintoms na duessan betg gist currer tar il medi.

Gist en vista a la fin d'emna cura che bleras praticas sajan serradas, saja da star quiet e spetgar. Tar levs sintoms na saja quai betg privlus, uschia Koch. S'annunziar via telefon tar ils servetschs d'urgenza duajan però persunas che han ferms problems da trair il flad.

Daniel Koch: «Nus na serrain naginas scolas»

Sco Daniel Koch ha ditg la sonda avant las medias, n'èn actualmain betg planisadas ulteriuras mesiras sco serrar ils cunfins u las scolas.

Cunquai che la malsogna n'è tenor la savida actuala betg uschè privlusa per uffants, na vegnan las scolas il mument betg serradas. Sco quai ch'ins ha fin uss pudì observar passa la malsogna tar uffants per il pli cun sintoms miaivels.

Cun laschar avert las scolas vul ins però er evitar che giuven e vegl sa maschaidan fermamain. Quai fiss per exempel il cas, sche tats e tattas guardassan dals uffants cura che la scola croda ora. La malsogna saja numnadamain surtut privlusa per persunas pli veglias, ha ditg Daniel Koch.

Davart occurrenzas pitschnas decidan ils chantuns

Daniel Koch ha precisà las infurmaziuns da la Confederaziun dal venderdi da scumandar occurrenzas cun dapli che 1'000 participants. Occurrenzas cun damain che 1'000 persunas na sajan betg simplamain lubidas, mabain per quellas sajan ils chantuns responsabels. En mintga cas stoppia il chantun pertutgà far ina analisa dal risico.

Seco: «Interpresas pon dumandar per lavur curta»

Eric Scheidegger dal Secretari da stadi per economia Seco ha declerà, che interpresas possian far en connex cun il coronavirus la dumonda per lavur curta, il link avra en ina nova fanestra. Per exempel saja quai il cas, sche naginas persunas na possian vegnir a lavurar perquai ch'ellas sajan en quarantina. Tar dumondas urgentas davart il dretg da lavur e tar dumondas da manaschi , il link avra en ina nova fanestraha il Seco publitgà infurmaziuns en l'internet.

Infurmaziuns per la populaziun Chantun Grischun www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra

Confederaziun www.bag-coronavirus.ch , il link avra en ina nova fanestra Per tuttas dumondas datti in numer d'agid dal BAG: 058 463 00 00 (durant 24 uras) Per persunas da lingua taliana il numer dal chantun Tessin: 0800 144 144 (mintga di 07:00 - 20:00)

RTR novitads 14:00