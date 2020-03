La regenza a Roma ha serrà vastas parts. Pertutgadas èn la regiun Lombardia e 14 provinzas, tranter auter la Valtellina che cunfinescha cun il Grischun. Pertutgà da questa bloccada è era la metropola d'economia Milaun sco era l'attracziun turistica Venezia.

Provinzas en survista Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tenor indicaziuns da la regenza èn tenor las novas mesiras pertutgadas las provinzas: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso e Venezia.

Las activitads internas duain vegnir limitadas sin l'essenzial. Implants da skis, museums, kinos ed auters indrizs publics vegnan serrads. Las novas mesiras vegnan a midar vinavant il mintgadi dals var 60 milliuns abitants. Quai suenter che las mesiras da serrar las scolas pertutgan gia oz blers dad els.

Legenda: Era baselgias èn pertutgadas e ston vegnir dischinfectadas. Keystone

Territori da bloccada fin almain ils 3 d'avrigl

Las mesiras valan a partir dad immediat fin almain ils 3 d'avrigl. Ins po bandunar las zonas u entrar en las zonas be «pervi da motivs serius ed inevitabels», sco per exempel per ir a la lavur u ord motivs famigliars.

L'Italia è il pajais europeic cun las pli bleras infecziuns. Era cun tut las vastas cuntramesiras crescha il dumber dals infectads. Fin ier eran prest 6'000 persunas infectadas. 233 èn mortas.

Distanza minimala per visitaders da bars

Legenda: Las persunas ston resguardar ina distanza minimala d'in meter tranter in a l'auter. Keystone

Era en las zonas bloccadas na pon ils abitants betg sa mover libramain. I regna ina mobilitad restrenschida. Ins duai bandunar la chasa be sch'ins ha in bun motiv. Bars ed ustarias èn avertas be da la damaun las 6 fin la saira las 18:00 uras. Quai vala dentant be, sch'i vegn guardà ch'ils giasts han ina distanza minimala d'in meter tranter els. Era il temp d'avertura da las butias è restrenschì.

