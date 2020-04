Ils vaccins sajan vegnids sviluppads da duas interpresas da farmazia a Peking ed a Wuhan, quai rapporta l'agentura da novitads statala Xinhua.

Gia il mars aveva la China dà glisch verda per in studi clinic cun in candidat per in vaccin empermettent. Er il sviluppader da medicaments american Moderna aveva declerà il mars ch'ins haja cumenzà cun tests umans per in vaccin.