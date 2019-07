Ils schefs da stadi e da regenza da la Germania, la Frantscha e la Gronda Britannia èn s'exprimids communablamain per la cunvegna d'atom cun l'Iran.

Merkel, Macron e May fan quitads

Dapi ch'ils Stadis Unids sajan sortids da la cunvegna sajan ins sa stentads per ch'il pievel iranais possia vinavant profitar dals avantatgs economics. Els sajan preoccupads che la cunvegna vegnia flaivlentada vinavant sut il squitsch da las sancziuns.

Quitads fetschia surtut la decisiun da l'Iran da concentrar uran sur la limita lubida. Ils pajais tschertgian vinavant ina via per far ina fin a las tensiuns, hai gì num.

RR novitads 20:00