La concentraziun da l'uran è il punct neuralgic en la cunvegna d'atom. Tenor la cunvegna d'atom dal 2015 dastga l'Iran concentrar uran fin maximum a 3,67%. Uran concentrà po vegnir duvrà per dievers civils, ma er per construir ina bumba atomica. Decisiv è il grad da l'isotop U235 che po vegnir spartì.

Uran natiral ha ina concentraziun dad U235 da 0,7%. Ina concentraziun da 3,5 fin 5% vegn duvrada per producir energia atomara. In grad da 20% vegn duvrà per il diever medicinal. Per construir ina bumba atomica dovri ina concentraziun da 90%.