Suenter avair examinà restanzas dal «Ponte Morandi» sballunada l'avust a Genua tiran ils experts svizzers da l'institut EMPA in facit pauc legraivel. Il rapport final dals experts da l'EMPA duai vegnir il schaner 2019.

Ils experts da l'Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun EMPA discurran en lur rapport da cabels cun corrosiun e da cuvridas per proteger che mancavan en blers lieus. In dals experts, Bernhard Elsener, ch'è dapi 25 onns professur a l'ETH da Turitg ed expert davart la durabladad e la corrusiun da betun armà, ha scrit in parairi. El e collegas han tschertgà en la ruina ils tocs ch'èn sballunads da la punt ed en las parts da la punt ch'èn anc intactas. Il rapport da 170 paginas è vegni tramess a la giustia en l'Italia. Il rapport da 170 paginas è vegni tramess a la giustia en l'Italia. La fin da schaner 2019 quint'ins lura cun il rapport final dals experts da l'EMPA.

La disgrazia

Il mardi ils 14 d'avust enturn mezdi era il Ponte Morandi a Genua sballunà. Plirs autos e camiuns eran crudads en la profunditad, auters eran smatgads tranter las ruinas da la punt. 43 persunas eran mortas tar la catastrofa. Tranter las unfrendas eran era trais uffants en la vegliadetgna da 8, 12 e 13 onns.

