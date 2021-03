WHO è cunter dapli libertads per persunas vaccinadas

L’Organisaziun mundiala da la sanadad, WHO, na tegna nagut da dapli libertads per persunas vaccinadas. I dettia serius dubis davart quels plans, ha il directur da la WHO en Europa, Hans Kluge, ditg envers la gasetta «Die Welt». Uschia saja intschert, quant ditg ch’ins saja immun suenter ina vaccinaziun. Ed i na saja er betg cler sche persunas vaccinadas possian dar vinavant il virus u betg.

La cumissiun da l'Uniun Europeica planisescha in uschenumnà «pass verd digital». En quel vegnan inditgads vaccinaziuns u resultats da test da Covid-19. Quel pass duai gidar a schluccar plaun a plaun las restricziuns. Ils 17 da mars cul la cumissiun decider davart la basa legala per uschia in pass.