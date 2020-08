Cura ch’ils dus Sursilvans, Roman ed Imelda Cathomen èn emigrads il 2006 en l’Australia, han els surpiglià in camp. Els porschan activitads giuadora ed era da star sur notg per scolas e gruppas. Dapi la fin da mars è il camp Allambee dentant bandunà – serrà pervi dal coronavirus. Naginas scolas, naginas famiglias, nagins clubs da sport u uschiglio insatgi – naginas entradas.

Famiglia Cathomen e ses camp Allambee Textbox aufklappen Textbox zuklappen Roman ed Imelda Cathomen vivan dapi 14 onns en l'Australia en il stadi federativ Victoira (en il sid-ost dal pajais). Els han trais uffants: Tina (2. secundara), Lucy (6. classa) ed Aidan (3. classa). Dapi l'onn 2008 mainan els il camp Allambee a West Gippsland, 130 km en il sidost da Melbourne. Il camp ha plaz per fin a 100 persunas e porscha diversas activitads, tranter auter in bogn avert, in grond areal da sport cun in parc da raiver e sugas u plazzas da recreaziun.

Stadi Victoria – il hotspot da corona australian

La famiglia Cathomen viva en il stadi da Victoria. Quai è il stadi il pli ferm pertutgà dal coronavirus en l'Australia. Tut ils cunfins tranter ils stadis en l’Australia èn actualmain serrads ed i n'è betg pussaivel dad ir dad in stadi en l'auter. Per part saja quai in problem per glieud che abita en in stadi e lavura en in auter stadi, u er per quels che han grondas farms al cunfin da dus stadis, uschia Imelda Cathomen.

Sch'ins cumpareglia la populaziun ed ils cas da corona en l'Australia cun la Svizra sa mussa la situaziun atgnamain betg uschè precara. Sin il continent australian vesan ins dentant ina fitg gronda concentraziun dals cas sin il stadi federativ da Victoria (bunamain 75%):

Cumparegliaziun cas da corona

Australia

Victoria

Svizra populaziun 25.3 miu.

6.6 miu.

8.6 miu.

cas da corona

25'053 18'464 40'262 cas mortals

525 438 1723

Funtaunas da las datas Textbox aufklappen Textbox zuklappen Las datas da la tabella sa basan sin las indicaziuns uffizialas dals departaments da sanadad dals dus pajais (Australia, il link avra en ina nova fanestra / Svizra, il link avra en ina nova fanestra). Las cifras preschentadas dateschan dals 26-8, las 10:00.

Futur intschert

Per lur existenza fan ils Cathomens per il mument betg exnum quitads. Els hajan anc reservas finanzialas. Plinavant ston els era betg pajar tschertas taglias durant la crisa ed il stadi sa gida era uschiglio cun ina paja minimala per dischoccupads durant quest temp. Uschia han els n'era betg stuì visar lur cuschiniera e lur manader d'activitads che lavuran permanent sin il camp Allambee. Dentant è il futur intschert. Fin Nadal quinta Imelda Cathomen, sche insumma, betg cun blers giasts.

Segunda gronda crisa quest onn

Grondas parts da l'Australia han gia l'entschatta da l'onn gì da far tras in temp grev. Gronds incendis eran ruts ora en l'ost dal pajais, tranter auter era en il stadi Victoria, ed han destruì 12 milliuns hectaras terren. Era passa 30 persunas eran mortas pervi dals fieus immens. Gia quella giada aveva RTR gì contact cun la famiglia rumantscha oriunda da la Surselva: