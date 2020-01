Roman ed Imelda Cathomen vivan dapi 14 onns en l’Australia ed els raquintan co els resentan ils fieus e co il fim malsanadaivel influenza lur mintgadi.

Imelda e Roman Cathomen cun lur uffants Tina (13), Lucy (11) ed Aidan (8) abiteschan circa trais uras e mez davent ils fieus. En lur regiun n'hai mai brischà, persuenter sentan els il fim. Fim che stgirenta in di da stad ch'i para d'esser notg.

Legenda: La famiglia Cathomen en vacanzas (d.s. Imelda, Lucy, Tina, Aidan, Roman). MAD

Igl è apocaliptic! Nair, sco cura ch’i vegn tar nus in urizi, simplamain pli a bass. Ins sto tschentar en las chazzolas vid l’auto per che tschels vesan ins.

Cura ch’il fim vegn, ston ils uffants star en chasa. Pertge il fim smatga sin il lom ed è malsanadaivel, cunzunt per uffants e glieud pli passada, decleran ils conjugals. Ma il mintgadi tar els n’è betg sa midà fitg.

Nus essan pli lunsch davent dals fieus. Qua va la vita vinavant. Simplamain il fim fa endament a nus tge che capita là ora.

Cura ch’ils dus Sursilvans èn vegnids en l’Australia han els surpiglià in champ. Els porschan activitads giuadora ed era da star sur notg per scolas e gruppas. Ma sch’ils incendis èn vinavant uschè ferms lura pudess quai vegnir in problem. Pertge las vacanzas da stad chalan il favrer e lura vegnan las scolas puspè en il champ, dentant mo sch’i n'ha nagin fim.

Legenda: Quai è sin via ord il Mount Kosciuszko National Park. MAD

Blers lieus èn dependents dal turissem

Imelda Cathomen raquinta che blers lieus che n’èn betg directamain pertutgads dals fieus han tuttina gronds problems. Els èn dependents dal turissem. Uschia che la situaziun actuala chaschuna gronds problems finanzials.

Indigens vilads e pumpiers eroxs

Ils indigens èn ravgentà sin la regenza ed han protestà a Melbourne. Ina chaussa ch’è pli legraivla è che la glieud gida in a l’auter uschè fitg co ella po. Savens pajan ils indigens il gentar u la tschaina als pumpiers che lavuran voluntari e ristgan la vita, raquinta Roman Cathomen ch’è oriundamain da Breil. Ils pumpiers sajan mumentan schon ils eroxs en l’Australia.

RTR actualitad 12:00