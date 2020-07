A partir dad oz vala en Frantscha in obligatori da mascras anc pli sever. Quai pervi dal dumber d’infecziuns da corona, ch’è creschì l’ultim temp. L’obligatori da mascras vala ussa era en spazis publics serrads, sco butias, bancas u kinos e baselgias.

Fin ussa valeva l’obligatori be per ils meds da transport publics. En supermartgads ed autras fatschentas era be cusseglià da purtar ina mascra. Tgi che na resguarda betg las novas reglas en Frantscha, sto pajar in chasti da 135 euros.