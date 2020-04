La Germania ha la mesemna saira decis da schluccar ina part da sias mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus. Sco quai che chanceliera, Angela Merkel, ha dà enconuschent, pon fatschentas pitschnas cun ina surfatscha fin ad 800 meters quadrat puspè avrir a partir da glindesdi che vegn e coiffeurs a partir dals 4 da matg.

Las mesiras da tegnair distanza en la publicitad restan vinavant. In obligatori da purtar mascras da protecziun en butias e tar il traffic public na datti betg. I vegn però cusseglià da duvrar talas.

Scolas avran per part

A partir dals 4 da matg duain lura er las scolas puspè avrir pass per pass. Sco emprim cumenzan las classas da diplom sco er scolars che han proxim onn da far examens. Ils divers Bundesländer ston uss elavurar concepts cun mesiras dad igiena, temps da pausa e repartiziun da gruppas. Canortas per uffants pitschens restan il mument anc serradas.

Occurrenzas grondas percunter restan scumandadas fin la fin d'avust. Er resta il mument anc il scumond da sa scuntrar en baselgias e localitads d'ulteriuras cuminanzas religiusas.

Svizra decida oz davart schluccar mesiras

Il Cussegl federal decida oz gievgia davart schluccar las mesiras pervia dal coronavirus. L'emna passada aveva el annunzià emprims pass en direcziun d'ina schluccada. Co che quels vegnan a vesair ora dastgass vegnir enconuschent il suentermezdi.