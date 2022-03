Tar il ferm terratrembel a Fukushima en il Giapun èn almain trais persunas mortas e var 200 èn vegnidas blessadas. Quai rapporta l’emettur da televisiun NHK. Il terratrembel ha gì ina fermezza da 7,4 sin la scala da Richter ed il centrum è stà avant la costa da Fukushima en radund 55 kilometers profunditad. Sco che l'emettur NHK rapporta vinavant, hai surtut dà donns vi da chasas ed infrastructura.

Las autoritads avevan avertì suenter il terratrembel d'in tsunami, han dentant abolì quest avertiment la gievgia a bun'ura.

Naginas grondas irregularitads tar ruina atomara

En la ruina da l'ovra atomara Fukushima n'hai, tenor indicaziuns da l'autoritad da surveglianza, dà naginas irregularitads. Sco consequenza dal terratrembel saja ì liber l'alarm da fieu, in fieu n'haja dentant betg dà. Er in sistem da frestgentar ch'era curt crudà or, hajan ins puspè pudì reactivar.