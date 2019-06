Confederaziun evaluescha mesiras per navigaziun svizra en il golf

Legenda: Ils Stadis Unids e la Gronda Britannia renfatschan a l'Iran d'avair attatgà las navs-cisterna en il golf da l'Oman - qua tar la nav giapunaisa «Kokuka Courageous». Keystone / mad commando central USA

Suenter las explosiuns sin 2 bastiments en il Golf da l’Oman è la Confederaziun alarmada. Ella ponderescha da prender mesiras per bastiments sut bandiera svizra. Quai ha il Departament d’affars exteriurs confermà sin dumonda dal «Blick». Pussibel saja per exempel d’augmentar il stgalim da segirezza per la Regiun dal Golf.

Raschuns anc betg scleridas

Las raschuns per las explosiuns n'èn anc adina betg scleridas. Las investigaziuns da las societads da navigaziun sclaudan però ch'i saja in accident chaschunà d'errurs mecanics ubain umans. La societad Frontline norvegiais annunzia da vulair esser extremamain precauta, sch'i giaja per incumbensas da transport en la regiun dal golf.

USA e GB renfatschan attatgas a l'Iran

Gievgia aveva quai dà explosiuns sin duas navs-cisterna en il Golf da l'Oman: quai la «Kokuka Courageous» giapunaisa e la «Front Altair» norvegiaisa. Entant fan ils Stadis Unids e la Gronda Britannia responsabel l’Iran per las attatgas. Lez refusescha però tut las renfatschas. Las Naziuns Unidas pretendan in’investigaziun independenta.