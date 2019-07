Boris Johnson vul che la Gronda Britannia bandunia l'Uniun Europeica enfin ils 31 d'october 2019 – per tut pretsch. Quai ha Johnson ditg a ses pled avant ils commembers da la partida conservativa. e schef da la partida conservativa. El veglia negoziar cun la Uniun europeica davart il brexit, malgrà che lezza vul restar tar la cunvegna actuala.

Sco emprim sto Johnson tschentar ensemen la nova regenza. Ils ultims dis avevan plirs ministers annunzià da demissiunar, sch'il hardliner Johnson vegnia elegì.

«Business Europe» avertescha

La Federaziun economica «Business Europe» avertescha il nov primminister britannic Boris Johnson da las consequenzas dramaticas dad in Brexit nunreglà. Dad in di sin l’auter dettia dazis massivs, er sche Johnson pretendia il cuntrari. Senza cunvegna perdia la Gronda Britannia tut ils avantatgs dad in stad commember da l’UE cumplain.

Business Europe? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tar «Business Europe» tutgan 40 federaziuns economicas da 35 stadis da l’UE e da stadis vischins. Igl è in'organisaziun da patruns da lavur e da lobissem cun sez a Brüssel.

Elecziun senza surpraisa

Che Boris Johnson da la partida conservativa è nov primminister da la Gronda Britannia n'è nagina surpraisa. Boris Johnson valeva sco cler favurit per la successiun da Theresa May. Perquai ha el er survegnì 92’153 vuschs, ses rival Jeremy Hunt mo 46'656 vuschs.

Ultimamain aveva Johnson er gidà da far crudar Theresa May da ses post. Quai per exempel cun scriver columnas cunter sia politica da brexit.

Carriera da Boris Johnson (*1964) Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 2008-2016 president da la citad da Londra 2016-2018 minister da l'exteriur

RR novitads 06:00