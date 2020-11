cuntegn

Hoteliera rumantscha - «Il segund lockdown en l'Austria è la dretga decisiun»

Dapi ils 3 da november è il turissem en l'Austria en in segund lockdown – dapi ils 16 da november vala quel per l'entir pajais. La hoteliera rumantscha Daniela Erlacher ha tutta chapientscha per questa decisiun, cunquai ch'i saja stagiun bassa.