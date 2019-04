Il president franzos, Emmanuel Macron vul reconstruir la catedrala, quai ha el empermess en in pled en la televisiun. Tenor experts duess quai a custar plirs tschients milliuns francs e durar plirs decennis.

Il fieu è vegnì stizza pir il mardi avantmezdi. Tut en tut saja la Notre-Dame stabilsada. Las duas turs principalas possian vegnir salvadas, er ina gronda part dals stgazis sajan en salv.

Cunzunt en l'arvieut datti però intgins puncts flaivels, en tut tegnia la structura dentant bain. La gronda part dal tetg ed ina tur en furma da chapellina a piz èn crudads ensemen.

La dimensiun dals donns n'è anc betg enconuschenta.

La catedrala Notre-Dame a Paris saja «nossa istorgia, nossa literatura, noss'imaginaziun, il lieu nua che nus avain vivì tut noss gronds muments». Quai ha Macron gia ditg il glindesdi curt avant mesanotg. En il pled dal mardi saira è el sa mussà optimistic:

La fundaziun franzosa «Fondation du Patrimoine» ha gia lantschà ina campagna per ramassar daners per reconstruir la Notre-Dame. Fin mesemna la damaun èn gia vegnids ensemen var 700 milliuns euros da persunas privatas. Il milliardari François-Henri Pinault ha empermess 100 milliuns euros e la famiglia Arnault 200 milliuns. La citad da Paris vegn a contribuir 50 milliuns euros.

Nagin incendi intenziunà

Il fieu saja rut ora en il tetgom-baselgia e vegnì vesì vers las 18:50. Daco ch'igl ha brischà n'è anc betg cler. Investigaders partan il mument dal fatg ch'i saja stà in accident. Il mument excludan els ch'i pudess esser in incendi intenziunà. Quai ha la procura publica annunzià anc il glindesdi saira. Er in connex terroristic vegn exclus.

L'incendi pudess avair gì in connex cun lavurs da renovaziun, uschia ils pumpiers. Sin il tetg da la catedrala avevi in palancà. La Île de la Cité – nua che la catedrala sa chatta – era il glindesdi saira vegnida evacuada.

A las 10:00 han ils pumpiers da Paris communitgà ch'il fieu saja stizzà cumplettamain. La structura dal bajetg saja salvada da la destrucziun totala. Er las duas turs grondas sajan salvadas. Puncts flaivels dettia cunzunt en l'arvieut. La structura dal bajetg tegnia tut en tut dentant bain, ha ditg il mardi suentermezdi il minister da l'intern, Laurent Nuñez.

Radund 400 pumpiers èn stads en acziun durant la notg. In pumpier haja blessuras severas, ulteriurs sajan vegnids blessads levamain.

Bajegià durant 200 onns La catedrala Notre-Dame è ina da las attracziuns grondas a Paris. Mintg'onn visitan milliuns persunas quest bajetg d'ierta culturala amez la citad. Il 12avel tschientaner han las lavurs da construcziun cumenzà. Quellas han cuzzà bunamain 200 onns.

Il lieu dal patrimoni mundial avant il fieu

Maletg 1 / 4 Legenda: La catedrala Notre-Dame sin la Île de la Cité. La vart da l'entrada. Maletg 2 / 4 Legenda: La vart da l'entrada. Pixabay Maletg 3 / 4 Legenda: L'orgla en la catedrala Notre-Dame. Pixabay. Maletg 4 / 4 Legenda: Catedrala Notre-Dame. Pixabay

Macron ha spustà pled a la naziun

Pervi da l'incendi ha il president franzos Emmanuel Macron spustà ses pled a la naziun. Macron saja trist da «vesair co ina part da nus tuts brischa». En in pled a la naziun leva Macron annunziar refurmas per calmar la populaziun suenter ils protests dals Gilets Jaunes. Cura ch'il pled vegn prendì suenter n'ha l'uffizi presidial anc betg annunzià.

