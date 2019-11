Blers incendis da chagliom enturn la citad da Sydney han chaschunà il mardi in grond nivel da fim sur la metropola. Las autoritads han appellà als 5 milliuns abitants da la metropola dad esser precauts, persunas che hajan problems cun la respiraziun duain restar en chasa. Plinavant han ins suplitgà ils abitants da betg far sport or en il liber.

Temperaturas autas e vent er ils proxims dis

En las trais regiuns da l'Australia ch'èn pertutgadas dad incendis da chagliom, vegni er a dar ils proxims dis temperaturas da var 30 grads e vents da fin a 65 kilometers l'ura. A Sidney mussava il termometer il mardi 37 grads. En l'Australia cumenza actualmain la stad.

Sulet en il stadi federativ New South Wales, tar il qual Sydney tutga, hai dà var 50 incendis da chagliom. En tut han 1'400 pumpiers cumbattì las flommas. L'incendi il pli da strusch da Sydney è en il parc naziunal Wollemi – var 100 kilometers en il nordvest da la citad. Tenor las autoritads èn là gia arsas 138'000 hectaras terren.

Normalmain cumenzan ils incendis da chagliom en l'Australia pir il december. Quest onn han quels cumenzà gia l'october. Scienzads van or da quai che la midada dal clima rinforza il problem.

