I dettia ina buna schanza per in inscunter cun il president iranais Hassan Ruhani, ha declerà il president american Donald Trump a la fin da l'inscunter dals set gronds stadis d'industria en Frantscha. Il president franzos, Emmanuel Macron vesa in nov moviment en la crisa cun l'Iran.

Trump e Ruhani vegnan omadus a prender part da la radunanza generala da l'ONU il settember. Enfin uss n'era dentant planisà nagin insucnter direct. L'ultim inscunter suprem tranter ils Stadis Unids e l'Iran datescha da l'onn 1977. Lura eran il president american Jimmy Carter ed il schah Mohammed Reza Pahlavi vegnids ensemen a Teheran.

Cunvegna d'atom en privel

Trump aveva visà la cunvegna d'atom cun l'Iran da sia vart, perquai ch'ella na saja tenor el betg ida lunsch avunda. Dapi lura metta Trump sut ferm squitsch l'Iran cun ses curs politic ed economic cunter il pajais. Uschia vul el sfurzar il pajais da midar ses curs en la politica da l'exteriur. Las sancziuns economicas severas han dentant fin uss be chaschuna anc dapli tensiun cun l'Iran. Il pajais sa chatta uss en ina crisa economica.

