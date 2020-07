Ils stadis commembers da l’Uniun europeica èn sa cunvegnids sin il pli grond pachet da budget e da finanzas da lur istorgia en il cumbat cunter la crisa da corona. Ils 27 pajais commembers hajan acceptà il cumpromiss oz a bun’ura a Brüssel suenter passa quatter dis da tractativas. Quai ha communitgà il president dal cussegl da l’UE, Charles Michel sin twitter.

Il pachet cumpiglia en tut 1,8 billiuns euros. Passa 1’000 milliardas da quels van al budget dals proxims 7 onns e 750 milliardas euros van ad in program da conjunctura ed investiziuns cunter las consequenzas da la pandemia.

Frantscha e Germania cuntentas

Il president franzos Emmanuel Macron ha ludà la cunvegna sco gronda prestaziun. En quest connex discurra el sin Twitter dad in di istoric per l'Europa. Ensemen cun la chanceliera tudestga Angela Merkel era Macron sa mess en per quest program per far frunt a la crisa da corona.

Jour historique pour l'Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

Angela Merkel è sa mussada levgiada dal cumpromiss chattà. I saja ì persuenter da demonstrar resolutezza. Quai na saja però betg stà simpel. Decisiv saja la finala ch'ils stadis commembers sajan tuttina vegnids perina.