Dumagnar la pandemia da corona è il tema central da l'inscunter suprem dals stadis G20 ch'è questa fin d'emna sut la direcziun da l'Arabia Saudita. Pervi da la pandemia vegn l'inscunter realisà sco conferenza da video. Per l'emprima giada è er la Svizra da la partida.

L'Arabia Saudita ha grondas speranzas en quest inscunter da schefs da stadi e regenza. Quel duai gidar da metter la monarchia en ina glisch in zic pli amiaivla. Per l'emprima giada ha la sentupada lieu sco conferenza da video e per l'emprima giada sa participescha er la Svizra cun la presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga.

Las duas grondas tematicas èn la pandemia da corona e la midada dal clima globala. Tar omadus temas vala il president american Donald Trump sco franader. Perquai spetgan ins er ina pli gronda debatta.

Svizra beneventa plan d'acziun cunter corona

En ses pled ha la presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga, ditg che la Svizra beneventia il plan d'acziun communabel per cumbatter la pandemia da corona. L'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO stoppia en quest connex restar l'organisaziun principala. Perquai stoppia la WHO vegnir finanziada a moda durabla. Damai che la pandemia vegnia anc a dominar il mintgadi ils proxims mais, dovria anc dapli solidaritad.

La WHO sezza aveva crititgà il management da Covid-19 da la Svizra. Las autoritads hajan tranter auter manchentà da preparar l'infrastrucutra necessaria durant la stad.

Plinavant ha Simonetta Sommaruga beneventà ch'il plan d'acziun resguardia las consequenzas per dunnas, la giuventetga sco er ils pli flaivels en la societad. La pandemia n'haja però betg gì mo fermas consequenzas socialas mabain tscherts pajas sajan era finanzialamain ferm sut squitsch. Ils debits sajan per part creschids sin in nivel betg pli supportabel. Qua valia da chattar communablamain soluziuns, uschia Sommaruga vinavant.

Appel dal retg saudi-arab Salman

Al cumenzament da l'inscunter ha il retg appellà als commembers da las regenzas preschentas da cumbatter ensemen la pandemia da corona. La communitad da stadis stoppia repartir ils vaccins a moda gista ed er guardar che quels sajan pajabels per ils pajais en svilup.

Il secretari general da las Naziuns Unidas, Antonio Guterres ha gia appellà avant la sentupada ch'in vaccin encunter corona stoppia vegnir repartì gist e stoppia esser disponibel e pajabel per tut ils carstgauns.