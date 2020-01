In aviun da passagiers è crudà giu datiers da l'eroport a Teheran, Imam-Chomeini.

Tuttas persunas a bord èn mortas. Passa la mesadad èn da naziunalitad iranaisa.

La raschun per la catastrofa n'è anc betg enconuschenta.

En l'Iran è in aviun dal tip Boeing 737-800 crudà giu da manaivel da l'eroport da Teheran. Tuttas persunas en l'aviun han pers la vita. Tenor indicaziuns provisoricas sajan 167 passagiers e 9 commembers da la crew stads a bord. Quai ha annunzià la societad aviatica. Autras funtaunas discurran da total 177 unfrendas.

L'aviun haja tschiffà fieu, ha confermà il schef da las forzas da salvament en la televisiun statala iranaisa. Tenor medias era l'aviun da l'airline ucranaisa Airline Mau (Ukraine International Airlines) da viadi da Teheran a Kiew e saja crudà giu curt suenter la partenza.

Unfrendas cunzunt da l'Iran

Quasi la mesadad da las persunas a bord sajan da naziunalitad iranaisa (82 persunas). Ina gronda part saja era dal Canada (63 persunas). Tenor il minister da l'exteriur ucranais sajan er persunas da l'Ucraina, la Svezia, l'Afganistan, la Gronda Britannia e la Germania tranter las unfrendas.

Raschun enfin uss speculaziun

La raschun exacta per la catastrofa n'è anc betg enconuschenta. Il president da l'Ucraina, Wolodymyr Selenskyj avertescha da specular davart la raschun per la disgrazia. Avant ha l'autoritad aviatica da l'Iran discurrì d'in defect tecnic, quai han annunzià medias iranaisas che sa referescha sin indicaziuns da las autoritads. Co l'Iran vul pudair giuditgar la raschun curt suenter la crudada da l'aviun, resta avert. Las forzas da salvament han entant chattà la blackbox che registrescha il sgol, quai rapporta l'agentura da novitads iranaisa Isna.

Speculaziuns davart la raschun da la crudada datti cunzunt perquai che quella è capitada bunamain il medem temp sco quai che l'Iran ha attatgà duas basas militaras internaziunalas en l'Irac. Là sa chattavan cunzunt schuldads americans.

Boeing 737-800 vs. Boeing 737 Max

L'aviun crudà è dal model Boeing 737-800. Quel aviun è adattà per sgols a distanza mesauna. Igl è ina da las pli modernas versiuns da quel tip d'aviun. Ins na dastga però betg scumbigliar la boeing 737-800 cun il model 737 Max. Enfin uss èn gia dus aviuns 737-Max crudads giu (in en l'Indonesia, l'auter en l'Etiopia). Ils aviuns da 737 Max na dastgan il mument betg sgular.

L'aviun da la disgrazia saja vegnì producì l'onn 2016. L'ultima giada hajan ins controllà l'aviun il glindesdi, pia dus dis avant ch'el è crudà.

RTR novitads 06:00+