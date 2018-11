Ils ministers da las finanzas dals pajas da l’euro han appellà a l’Italia da surlavurar ses preventiv per l’onn proxim.

Ins spetgia che l’Italia collavureschia cun la cumissiun da l’Uniun europeica e ch’ella preschentia in sboz dal preventiv che correspundia a las reglas da stabilitad. Quai han communitgà ils ministers da las finanzas.

La cumissiun da l’UE aveva refusà il sboz dal preventiv da la regenza taliana pervi dals novs debits ch’eran memia auts. I na giaja qua betg per tractativas. I giaja per reglas ch'ins stoppia resguardar, ha ditg il cumissari da l'UE per l'economia Pierre Moscovici.

Ma l’Italia insista sin ses sboz. L’Italia è in dals pajais cun ils pli blers debits. Entaifer la zona da l’Euro. Ella sto reducir ses debits.

