L'Italia rinforza sias mesiras encunter la pandemia da corona. Il primminister Giuseppe Conte ha suttascrit in decret che scumonda partys en locals e discos. Festas suenter ceremonias, sco per exempel nozzas, vegnan limitadas sin 30 persunas. Plinavant recumonda la regenza dad er desister a chasa da tschainas ed inscunters cun dapli che 6 persunas che n'appartegnan betg a l'atgna chasada.

Tenor l'agentur da novitads Ansa duain las novas reglas per entant valair per 30 dis. Restaurants e bars ston suenter puspè serrar da mesanotg. A partir da las 21:00 èsi scumandà da consumar bavrondas u da mangiar en pe davant locals. Uschia duain gruppas davant bars vegnir evitadas. La regenza scumonda plinavant viadis da scola. Il sport da contact per amaturs, sco per exempel il ballape, vegn restrenschì.

Dumber s'augmenta er en Italia

L'Italia cun radund 60 milliuns abitants ha nudà glindesdi in dumber da 4'619 novas infecziuns cun Covid-19. Ils dis avant aveva il dumber muntà a passa 5'000. Glindesdi hai dà 39 mortoris pervi da corona. Avant curt aveva l'Italia puspè schlargià l'obligatori da mascras, perquai che las cifras eran s'augmentadas.

