Cun quest pass vul Jeremy Corbin, sco quai ch'el di evitar ch'i vegnia sfurzà si als Brits in «Tory»-Brexit nuschaivel, pia in Brexit decidì da la partida da la primministra Theresa May. Per questa raschun saja la partida da Labour pronta da sustegnair in segund referendum, ha ditg Corbyn.

Mesemna vegn il parlament da la Gronda Britannia ensemen per discutar e votar davart il proceder da sortir da l'Uniun europeica. Deputadas e deputads proponan lura co els vulan midar la cunvegna da Brexit. Tranter auter datti er propostas che prevesan in segund referendum.

RR novitads 20:00