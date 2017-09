Londra – Polizia ha arrestà segunda persuna

Suenter l'attatga en la metro a Londra ha la polizia britannica arrestà la sonda saira ina segunda persuna suspectada.

En connex cun l'attatga sin la metro a Londra ha la polizia britannica arrestà ina segunda persuna. Scotland Yard ha communitgà d'avair arrestà ier saira in um da 21 onns en il vest da Londra pervi da suspect da terror. Gia ier avantmezdi ha la poliza arrestà a Dover in giuven da 18 onns. Lez vegn suspectà d'avair deponì la bumba en la metro.

Tenor la polizia èsi pussaivel che pliras persunas èn responsablas per l'attatga en la metro. Per la Gronda Britannia vala anc adina il pli aut stgalim d'alarm da terror. Quai vul dir, ch'ina ulteriura attatga pudess esser pussaivla. La preschientscha da la polizia è vegnida engrondida la fin d'emna en tut la Gronda Britannia. Era il militar gida da proteger instituziuns e la populaziun.

RR novitads 10:00