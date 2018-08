Davant il parlament a Londra è in um charrà cun in auto en ina serra. Pliras persunas èn vegnidas blessadas.

Avant il parlament a Londra è in um charrà cun in auto en ina barriera da segirezza ed ha blessà plirs peduns, quai communitgescha la polizia britannica. L'um saja vegnì arrestà. In dumber exact dals blessads na datti il mument anc betg, nagin na saja dentant en privel da vita.

Pliras vias sajan vegnidas serradas e numerus policists sajan al lieu, rapporta l'agentura da novitads PA.

Attatga da l'onn passà

Dapi in'attatga terroristica il mars 2017 è il parlament circumdà da barrieras d'atschal e betun. In um era lura charrà cun in auto en peduns sin la punt da Westminster, avant ch'el ha stilettà davant il parlament in policist. Tschintg persunas eran mortas e tozzels ulteriurs vegnids blessads, avant che la polizia aveva pudì sajettar giu l'attentader.

La situaziun en Gronda Britannia è tendida. L'onn passà è il pajais vegnì attatgà tschintg giadas da terrorists – quatter giadas a Londra ed ina giada a Manchester. En tut èn 36 persunas mortas. Pervi dal privel da terror regian mesiras da segirezza rigurusas en l'entir pajais. Sco ultim èn vegnidas blessadas 30 persunas d'ina attatga en la metro il settember 2017.

