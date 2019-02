cuntegn

Exteriur - May fa libra via per spustar Brexit

In Brexit nunreglà u spustar il Brexit per in curt temp, quai èn las duas variantas che la primministra britannica, Theresa May vul dar al parlament. Quai han rapportà la «Financial Times». Quai vul May dentant be, sch'i na gartegia betg d'approvar la cunvegna da Brexit fin ils 12 da mars.