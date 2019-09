Per las Bahamas vala danovamain in avertiment da stemprà suenter ch'il hurican «Dorian» ha devastà las inslas. Il center da huricans american ha communitgà ch'i sa sviluppeschia sonda in nov stemprà avant las Bahamas. Ins stoppia quintar cun spertezzas da vent fin 100 kilometers l'ura. I saja era da quintar cun blera plievgia quai che possia puspè chaschunar inundaziuns sin l'insla.

Blers sparids

Il hurican «Dorian» ha furià cun spertadads da vent fin 300 kilometers l'ura. Tenor communicaziuns èn fin ussa mortas almain 52 persunas. Dentant var 1'300 persunas valan anc sco sparids. En tschertas regiuns èn 75% da tut las chasas vegnidas destruidas.

Sin l'insla Grand Bahama èn radund 70 persunas plazzadas en alloschis provisorics ed sin New Providence dapli che 2'000 persunas.

