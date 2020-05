Il cunfin tranter il Canada ils Stadis Unids resta serrà almain fin ils 21 da zercladur. Quai ha declerà il primminister canadais, Justin Trudeau. Excepziuns dettia per transports impurtants, per exempel da mangiativas u products medicinals. Il medem valia per il cunfin tranter ils Stadis Unids ed il Mexico, sco il ministeri american per segirezza interna ha communitgà.

Passa 1'000 mortoris entaifer in di en Brasilia

En la Brasilia hai dà per l'emprima giada dapli che 1'000 morts da corona entaifer in di. En tut èn tenor indicaziuns uffizialas gia prest 18'000 persunas mortas en la Brasilia en consequenza da Covid-19. Infecziuns confermadas datti enturn 270'000.

Legenda: En Brasilia s'augmenta il dumber da mortoris en consequenza dal coronavirus vinavant. Keystone

Management da crisa surdumandà

Il management da crisa en la Brasilia è zunt caotic. Entant che Rio de Janeiro e Sao Paulo han relaschà restricziuns da sortida, è il virus per il president statal Jair Bolsonaro anc adina ina «leva grippa». El vul turnar uschè prest sco pussaivel a la normalitad.

Banca mundiala avertescha

La paupradad extrema vegnia a s'augmentar considerablamain sin l'entir mund pervi da la pandemia da corona. Tenor calculaziuns da la banca mundiala pudessan fin a 60 milliuns persunas daventar pitramain paupras.

Il progress ch'ins haja cuntanschì ils ultims trais onns enten cumbatter la paupradad vegnia destruì entras la crisa.

La banca mundiala – ch'è spezialisada sin mesiras da svilup – manegia che l'economia mundiala vegnia a sa reducir quest onn per 5%. Quai tutgia ils pajais ils pli paupers zunt fitg.