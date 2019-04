Papa Francestg ha renfatschà a l'Europa d'esser inconsequenta cura ch'i va per franar la migraziun.

Sco pli emprim stoppian ins garantir ch'ils carstgauns che migreschan, che fugian da guerra e fomaz na ston betg far quai, ha declerà il papa. Sche l'Europa vendia dentant armas en il Jemen, co possia l'Europa lura esser consequenta, ha crititgà papa Francestg.

Cun quai ha il papa tangà in tema fitg delicat. Adina puspè cumbattan regenzas per exports d'armas che vegnan la finala en acziun en pajais da guerra. L'Europa stoppia investir en furmaziun ed il svilup economic da pajais paupers per franar la migraziun, betg cun violenza mabain cun generusadad.

