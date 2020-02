Il dumber da persunas che survegn cancer pudess sa dublegiar fin l’onn 2040. Quella prognosa fa l’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO. Tenor il rapport da cancer mundial che vegn fatgs mintga tschintg onns, hajan il 2018 radund 18 milliuns umans survegnì da nov cancer en l’entir mund. 9,6 milliuns persunas sajan mortas vid la malsogna. En 20 onns pudessan quai esser 29 fin 37 milliuns umans.

Evitar 40% dals cas cun mesiras da prevenziun

Raschuns per quest trend sajan il svilup demografic e la moda da viver, sco per exempel fimar e mangiar malsanadaivel. Uschia pudessan lura er var 40% da tut ils cas da cancer vegnir evitads cun mesiras da prevenziun, principalmain cun betg fimar, mangiar sanadaivel, sa muventar avunda e baiver be pauc u nagin alcohol sco er cun laschar far tut las vaccinaziuns ch'i dat per impedir malsognas da cancer.

Surviver è ina dumonda dal bainstar

Plinavant constatescha la WHO ch’i dependia dal bainstar, sch’ins survivia la malsogna u betg. La probabilitad da murir da cancer saja sa reducida dal 2000 fin al 2015 per 20% en stadis cun entradas autas – en stadis cun entradas bassas dentant be per 5%.

Ord l'archiv:

RTR novitads 06:00