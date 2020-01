Il conflict tranter l'Iran ed ils Stadis Unids Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il conflict tranter ils Stadis Unids da l'America e l'Iran dat quai gia dapi decennis. Dentant dapi dus onns ha el survegnì dapli fieu, perquai ch'il president dals Stadis Unids Donald Trump è extrà ord ina cunvegna nucleara cun l'Iran. Dapi lura ha quai adina puspè dà diversas smanatschas e sabotaschas tranter ils dus pajais. In nov livel ha l'escalaziun uss survegnì cun il mazzament dal general Qassem Soleimani. Ina rolla impurtanta tranter ils dus players gronds gioga er l'Irac. Là è Soleimani vegnì mazzà e là èn dapi la mort da Saddam Hussein er las truppas americanas staziunadas. La regenza da l'Irac ha annunzià ch'ella veglia che l'America sa retiria da l'Irac, Donald Trump ha dentant smanatschà ch'el na fetschia betg quai entant che l'Irac n'haja betg pajà enavos ils daners per l'infrastructura ch'ils Stadis Unids hajan bajegià en l'Irac.

Fredy Gsteiger è correspundent da SRF tar l'ONU. El manegia ch'i na dettia betg ina guerra classica sin terren tranter l'Iran ed ils Stadis Unids, er sche lez hajan cun mazzar il general Qassem Soleimani chaschunà in nov livel d'escalaziun. Per l'ina stuess ins sco emprim chattar in terren per far quella guerra – il pli probabel fiss l'Irak. Per l'autra n'hajan ils dus pajais dentant er nagin interess vid ina guerra classica. L'Iran betg perquai ch'el n'avess nagina schanza cunter l'armada americana – l'America betg perquai ch'igl è proxim onn elecziuns e la populaziun n'ha betg gugent guerras.

En la guerra asimmetrica

Sch'ins defineschia la guerra dentant betg sco ina guerra classica mabain sco ina guerra asimmetrica, saja il potenzial da guerra tranter ils dus pajais schon pli grond, di Gsteiger. Ina guerra asimmetrica munta, che terzs cumbattan per ils pajais, per exempel sche auters fetschian per ins la sabotascha ubain sajettian ina racheta uschia che l'inimi na sappia betg exact danunder che quella vegn.

Americans restan lucs

Malgrà che la situaziun è tendida na regia en ils Stadis Unids betg tema d'ina guerra. Las partidas politicas na prendian betg en mal al president Donald Trump ch'el haja laschà mazzar Soleimani cunquai che l'Iran tutga tar ils inimis e vala sco nausch. Ed er d'ina vendetga da l'Iran na temian ils Americans betg, di Isabelle Jacobi, correspundenta da radio SRF a Washington. Il minister da l'exteriur Mike Pompeo haja ditg, che quai vegnia a dar be in zic «noise», pia in zic canera, e betg dapli.

