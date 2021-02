Suenter il putsch dal militar en il Myanmar pretenda la Svizra che l'armada annulleschia immediat sias acziuns. Vitiers pretenda il Departament federal per affars da l'exteriur da laschar liber tut ils commembers da la regenza. La Svizra sustegnia las stentas dal pievel dal Maynmar per democrazia, pascha e svilup.

La notg ha il militar fatg in putsch ed arrestà la schefa da la regenza Aung San Suu Kyi ed ulteriurs commembers da regenza e decretà in stadi d'urgenza dad in onn. Il militar n'accepta betg il resultat d'elecziun dal november.

Critica internaziunala per il putsch

Tranter auter han er ils Stadis Unids, la Gronda Britannia ed il Giapun condemnà l'agir da l'armada. Er l'Uniun europeica è preoccupada pervi da la situaziun en il pajais da l'Asia dal Sidost. La scheffa da regenza ha entant appellà a la populaziun da protestar cunter il putsch.