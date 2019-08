cuntegn

Lavur d'ambassadur - «Represchentar la Svizra vul dir avair gugent la Svizra»

Dapi il favrer da quest onn viva e lavura Tim Enderlin cun sia famiglia en il Myanmar en l’Asia dal Sidost. Sco ambassadur represchenta el là la Svizra e ses interess. En Myanmar, ch'è in dals pli povers pajais da l’Asia s’engascha la Svizra oravant tut per il process da pasch e per la segirtad.