Per sia lavur sco diplomat ha Chasper Sarott gia pliras giadas stuì far midada d'in lieu a l'auter. Ils blers midaments vesa el dentant sco privilegi da sia professiun.

Legenda: L'ambassada svizzra a Warschau. Wikipedia Creative Commons

Sch'ins dumonda Chasper Sarott nua che ses dachasa saja, dat el duas respostas:

Ina è en Engiadina Bassa a Sent e l'auter dachasa è là, nua che jau sun gist. Sco diplomat hai jau il privilegi d'avair dus dachasas.

Per il mument lavura Chasper Sarott tar l'ambassada svizzra a Warschau en Pologna. El è il suppleant da l'ambassadur.

Avant ch'el è vegnì a Warschau ha Chasper Sarott schon lavurà en differents auters lieus. Creschì si è el a Sent, suenter la scola chantunala a Cuira ha el studegià a Turitg ed a Berlin. Suenter ha il giurist fatg in praticum en l'Austria. Sia lavur ha pli tard anc manà el en il Kasachstan, en il Libanon e finalmain en Pologna.

Dad ir d'in lieu a l'auter saja adina puspè ina sfida. I saja schon difficil da laschar suenter in pèr onns enavos tut ils amis e collegas en in lieu. Arrivà en l'auter lieu po, u perfin sto, el da nov esser mirveglius ed emprender d'enconuscher il nov lieu.

Mintgin maina sia valur supplementara per emprender ad enconuscher il pajais.

Politichers e manischunzs da taxi

Sco diplomat è el dependent d'ina buna rait da contacts. Sch'el vegn en in nov lieu fetschia el in grond sforz per crear uschè svelt sco pussibel quella rait. Perquai prendia el si contact cun politichers e collavuraturs d'autras organisaziuns internaziunalas. El emprovia dentant er da visitar exposiziuns, teaters e da discurrer per exempel cun students, vischins u er il manischunz da taxi.

